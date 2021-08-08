شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يعلن قائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الأحد بمنافسات الجولة 29 في مسابقة الدوري العام، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي:عمر رضوان، طلعت الجبلاوى، أحمد سالم صافى ، محمد جابر، محمد العشرى، عمرو الحلوانى، هيثم الفيل، السيد فريد، عبد العزيز موسى، سولمون منساه، إيمانويل إيجيبتور، أحمد خالد، أحمد صغيرى، حمزة مجدى ،محمد أسامة، محمد جمال تريكة، أحمد عبد الظاهر، أشرف مجدى، أحمد الألفى، محمد خليفة.

وعاد بيبو إلى قيادة أسوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي تسبب في غيابه مؤخرا عن مباراة الأهلي التي خسرها أسوان بثلاثية مقابل هدف، لتكون مباراة الإنتاج هي أول ظهور لبيبو بعد التعافي من كورونا.

وطالب أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي أبناء الجنوب، بضرورة حسم نقاط مباراة الإنتاج، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع.

وتعادل فريق أسوان مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.

ويحتل أسوان المركز الـ16 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 7 لقاءات أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 48 هدفاً آخر.