شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: عشنا ظروف قاسية قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، عن الصعوبات والظروف القاسية التي عاشها فريقه قبل مواجهة الأهلى قائلا: "نعانى غيابات مؤثرة كفيلة أن تعرقلنا أمام فريق في متوسط جدول الدوري.. فما بالك بفريق بحجم الأهلى ينافس دوما على اللقب".

وتابع هيثم شعبان في تصريحات عقب المباراة التي انتهت بهزيمة فريق برباعية من الأهلى، "أود توجيه الشكر للحارس الصاعد هيثم معوض الذى تحمل المباراة وهو من الحراس الواعدين في الكرة المصرية ويتم متابعته وتجهيزه بواسطة مدرب الحراس مصطفى عفيفي بشكل مميز للغاية منذ بداية الموسم".

وأردف المدير الفني لفريق سيراميكا، "نعانى من غيابات مثل محمود شكرى الحارس الثاني للفريق وشريف دابو وصالح جمعة وشادي حسين وهم لاعبون مؤثرين للغاية في تشكيل سيراميكا، غير أن أحداث المباراة كانت قاسية سواء بالهدف الأول الذى جاء من كرة ثابتة أو بطرد الحارس عامر عامر".

فاز فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64، ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.