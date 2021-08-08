شكرا لقرائتكم خبر عن عقل: الغندور أدار لقاء الزمالك والمحلة بجدارة والـ"VAR" يلغى هدفا صحيحا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن هناك تباينا لظهور كابينة الـ"VAR" في مباراتى الزمالك ضد المحلة والاهلى ضد سيراميكا، حيث كان تواصل الـ"VAR" مع الحكم في المباراة الأولى طبقا للبروتوكول، وكان هناك تعاون جيد على العكس في المباراة الثانية بين الاهلى وسيراميكا، والتي كانت مثيرة للجدل وتدخل بشكل مخالفا للبروتوكول، مما تسبب في ارتباك الحكم أمين عمر، خاصة في شوط اللقاء الأول.

وأضاف عقل، إن أمين عمر تمتع بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمباراة الأهلي وسيراميكا التى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة وكان هناك أكثر من قرار مؤثر في اللقاء، وكان الحكم موجودا في الموعد، خاصة في فرمان طرد حارس سيراميكا عامر عامر، لمنع فرصة محققة وتوافر المعايير التى أقرها القانون للفرصة المحققة، لكن اختلف معه أنه استجاب لرؤية الـ"VAR" بأن هناك لمسة يد على أفشة وإلغاء هدفا صحيحا للأهلى في الدقيقة 14 رغم أن الحكم ذهب لشاشة المراجعة، وكان يجب أن يعود ويحتسب الهدف، خاصة أنه من أصحاب القدرات الفنية الجيدة، كما تدخل الـ"VAR".

وأعلن عن تسلل ياسر إبراهيم في الدقيقة 22 وإلغاء هدف آخر للأهلى، ورغم عدم وضوح زاوية الرؤية إلا أننا نتفق مع نادر قمر الدولة حكم الـ"VAR" واستجاب أمين عمر للقرار من خلال التواصل عبر"الكومينيكيشن سيستم"، ونعاني من مشكلة أنه لا يزال الإخراج التليفزيونى لدينا سيئ جدا.

وتابع عقل، إن المساعدين ظهروا بتمركز جيد وسمحوا باستمرار فى أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء وأشاروا على 3 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون، كما نجح الحكم الرابع بخبرته في السيطرة على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد وتعامل مع الأجهزة بهدوء.

وأضاف: ولكن تدخلات الـ"VAR" ليست في موعدها ويحتاج إلى مزيد من الدقة والتركيز في الحالات المؤثرة، خاصة أن كابينة الـ"VAR" أصبح تدخلها مؤثر في نتائج المباريات بالمسابقة.

وأشار عقل إلى أن الدولى أحمد الغندور ظهر بشكل جيد خلال إدارته لمباراة الزمالك والمحلة ونجح في السيطرة على مجريات اللقاء، كما أحسن تقدير المخالفات الفنية، أبرزها ركلة الجزاء التى احتسبها للزمالك في الدقيقة 23 من عمر اللقاء في الوقت الذى سمح باستمرار اللعب عندما طلب لاعبى سيراميكا بلمسة يد في الدقيقة 56، كما كان موجود في الموعد عندما طلب لاعبى الأبيض بلمسة يد في الدقيقة 61، وسمح الحكم باستمرار اللعب في قرارين يعدان الأفضل في اللقاء.

وشدد على أن المساعدين ظهرا بشكل جيد خلال فعاليات المباراة وكان الحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد، مضيفا: "برافو كابينة الـ"VAR" على التعاون الجيد والحضور المتميز خلال فعاليات المباراة طبقا للبروتوكول حيث كان تدخلهم إيجابيا جدا".