شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صفحة النادى الأهلى، اختيار ياسر إبراهيم مدافع الفريق "نسر" مباراة الفريق أمام سيراميكا، التي جمعتهما على استاد الاهلى والسلام في بطولة الدورى المصري.

ونشرت صفحة الأهلى على حسابها موقع "فيس بوك": صورة ياسر إبراهيم معلقة عليها: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا ياسر إبراهيم ..استمر".

ونجح فريق الأهلي في تحقيق على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.