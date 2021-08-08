شكرا لقرائتكم خبر عن والد فريال أشرف : لدينا مواهب كبيرة وأتمنى دعم الألعاب الفردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أشرف عبدالعزيز والد فريال أشرف بطلة الكاراتيه في أولمبياد طوكيو، عن سعادته للانجاز التي حققته ابنته في طوكيو 2020، قائلا: " ابنتي دخلت الكاراتيه في عمر الـ8 سنوات وكان في نادي المطرية، وهى في السنة الخامسة بكلية الصيدلة وحفل تخرجها كان يوم الخميس الماضي خلال تواجدها في الأولمبياد".

وأضاف والد البطلة الأولمبية فى تصريحات تلفزيونية، " فريال تعبت كثيرا وأصبحت أول لاعبة مصرية في التاريخ تحقق الميدالية الذهبية في الأولمبياد، مدرب فريال كان له الدعم الكبير لها خاصة الدعم النفسي، كما أن والدة فريال كان لها الفضل الكبير لأنها وفرت لها كل سبل النجاح.. وأتمنى دعم الألعاب الفردية لأننا لدينا مواهب كبيرة ".