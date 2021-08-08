شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي. الجونة والبنك الأهلي محمد الصباحي (حكم ساحة) وإبراهيم السوداني (مساعدا أول) وسيد حسن (مساعدا ثانيا) ومحمد حسان (حكما رابعا) وسيد شعبان (حكم فيديو) وعمرو رمضان (مساعد حكم فيديو). أسوان والإنتاج الحربي محمود بسيوني (حكم ساحة) وعمر فتحي (مساعدا أول) ومصطفى عطية (مساعدا ثانيا) ومصطفى عطا الله (حكما رابعا) وخالد الغندور (حكم فار) وأحمد جمال (مساعد حكم فار). المصري والمقاولون العرب طارق مجدي (حكم ساحة) وأحمد ساهر (مساعدا أول) وأسامة عبد اللطيف (مساعدا ثانيا) وأمير السيد (حكما رابعا) ومحمود ناصف (حكم فيديو) وعمرو عابد (مساعد حكم فيديو). طلائع الجيش وبيراميدز محمود ناجي (حكم ساحة) وهشام طلب (مساعدا أول) وكريم ماهيا (مساعدا ثانيا) وأحمد ناصر (حكما رابعا) ومحمود الدسوقي (حكم فيديو) ومحمد التابعي (مساعد حكم فيديو).