شكرا لقرائتكم خبر عن حارس مرمى سيراميكا: لعبت 5 مواسم في الأهلي وقميص الشناوي منحني الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حمزة معوض، حارس مرمى سيراميكا الصاعد، عن امتنانه لمحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، والذي أهداه قميصه بعد لقاء الأهلي وسيراميكا الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة ليعتلي صدارة الدوري العام.

وقال معوض، في تصريحات لقناة الأهلي: شرف لي أن ألعب أمام فريق كبير مثل الأهلي، شاركت في موقف صعب، لعبت 5 سنوات في النادي الأهلي واتربيت داخل جدرانه، وأن يكون أول مباراة في مسيرتي أمامه أمر جيد.

وأضاف: بعد طرد عامر كان الموقف صعب جدا، ولكن هيثم شعبان دعمني وقال لي أنا واثق فيك زيك زي عامر وكل اللاعبين تحدثوا معي ورفعوا من عليّ ضغطا كبيرا.

وتابع: بعد أول هدف استقبلته كان الأمر غير مبشر، ولكن بعد إلغائه من الفار قلت الحمد لله.

واختتم: محمد الشناوي أهداني قميصه وأشكره جدا على هذه الروح هو حارس كبير في منتخب مصر، شعرت أنه رأى أني حارس جيد وهذا منحني ثقة كبيرة، خاصة أنه أفضل حارس في أفريقيا.

وتغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.