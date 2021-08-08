شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سيراميكا يستعين بـ"آية قرآنية" بعد طرده في مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، آية قرآنية، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري.

وجاءت الآية القرآنية التي نشرها حارس سيراميكا كالتالى: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، خاصة أن عامر عامر تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الأهلى.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.