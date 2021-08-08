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شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سيراميكا يستعين بـ"آية قرآنية" بعد طرده في مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، آية قرآنية، بعد خسارة فريقه أمام الأهلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد الأهلى والسلام، ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري.
وجاءت الآية القرآنية التي نشرها حارس سيراميكا كالتالى: "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا"، خاصة أن عامر عامر تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام الأهلى.
ونجح فريق الأهلي في تحقيق على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.
وتعد هذه الرباعية هي الخامسة للنادى الأهلى في هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز الأهلي على الاتحاد 4/0، وعلى الإنتاج الحربى 4/1، وعلى سموحة 4/0، وعلى مصر المقاصة، وأخيرا برباعية نظيفة على سيراميكا.
وواصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.