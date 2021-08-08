شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدي حكما للمصري والمقاولون العرب بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد مباراة المصري والمقاولون، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية بالجولة الـ29 من الدوري لطاقم مكون من طارق مجدي حكما للساحة والمساعدين أحمد ساهر وأسامة عبد اللطيف، والحكم الرابع أمير السيد، فيما يتولى مهام حكم الفيديو محمود ناصف وعمرو عابد.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

وأعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها اليوم، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة المصرى لمعسكره ببرج العرب استعدادًا لمباراته أمام المقاولون والمقرر إقامتها الأحد المقبل، تواجد حسين رجب نجم خط وسط الفريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر، وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التى تسببت فى معاناة اللاعب لفترة طويلة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسه المرمى: أحمد دعدور وأحمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: علاء عطا ومحمد صالح وحجاج عويس وأحمد شوشة وإسلام صلاح وأحمد شديد قناوي وعمرو موسي.

خط الوسط: محمد جابر وحسن علي وإسلام عطية وحسين رجب ومحمد عنتر ومصطفى سلطان وأحمد رفعت وجيرندو وعمرو كمال عبد الواحد وفريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد جمعة وزياد فرج وأوستون أموتو وكاسينجو.