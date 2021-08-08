شكرا لقرائتكم خبر عن فريال ودلال.. لحظة ميلاد الفرح كان في حبيب رايح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زغاريد وبكاء، وفرحة وحزن، وميدالية ذهبية وجنازة شعبية منتظرة، بين شهادة تاريخ بإنجاز وشهادة وفاة بدموع.. بين كل هذا التناقض كان حال المصريين اليوم، السبت، 7 أغسطس 2021.

بطلتان في حياة المصريين، أحدهما أدخلت البهجة بتتويجها، والأخرى بكاها المصريون على ما صنعته من بهجة وتميز في حياتها، اشتركتا في اسم عبد العزيز، ليس لنفس الأب والجد، لكنها مجرد صدفة، فأحدهما فريال والأخرى دلال.

فازت فريال أشرف عبد العزيز، اليوم بذهبية منافسات وزن فوق 61 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد التغلب على بطلة أذربيجان إرينا زاريتسكا، لتحصد بذلك أول ميدالية ذهبية للمصريين في أولمبياد طوكيو 2020.

.والثانية الفنانة دلال عبدالعزيز، والتي توفيت اليوم بعد صراع مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا، لتلحق بزوجها الفنان الراحل سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة.

كلتاهما ناضلتا من أجل البقاء، فالأولى حاربت من أجل التتويج منذ بدء بطولة أولمبياد طوكيو، وفي مباراتها النهائية، نجحت في حصد في نقطة "يوكو" قبل نهاية المباراة بـ 28 ثانية وتبعتها نقطة أخرى لتتقدم 2-0، وتحقق الميدالية الذهبية الأولى لمصر في الأولمبياد.

والثانية دلال، كابدت متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسي والرئة، على مدار أشهر ترافقها دعوات المصريين من أجل الشفاء.

حققت فريال الفوز في أول مباراتين بالمجموعة الثانية أمام كلًا من الصين 4-0 وسويسرا بفضل نقطة الأفضلية "سانشو" بعد أن حققت أولى نقاط اللقاء أولًا، وخسرت مباراتها الثالثة أمام إيران 7-9، وتعادلت في المباراة الرابعة والأخيرة أمام بطلة الجزائر 0-0.

بينما دلال حققت طفرة فنية بأعمال قيمة وهادفة استمرت لأربعين عامًا قدمت خلالها أعمالاً راقية، وكانت إطلالتها تبعث بالطاقة والبهجة على وجوه المصريين، بعد انطلاقة بدأتها من خلال خشبة المسرح بمسرحية "أهلا يا دكتور"، حين كان يبحث حبيبها سمير عن بطلة أمامه ورشحها له صديقه چورچ سيدهم.

اللاعبة فريال تبلغ من العمر 21 عامًا بدأت اللعبة وهي في عمر الثامنة وحصلت على العديد من الميداليات الهامة من بينها الميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه عام 2017، وبرونزية بطولة أفريقيا 2018 برواندا، وذهبية بطولة العالم للناشئين 2019، وذهبية الدوري العالمي بدبي في نفس العام.

بينما توفيت دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاماً، بعد رحلة فنية بدأتها عام 1977، تزوجت خلالها الكوميديان سمير غانم عام 1984، قدمت خلالها 65 فيلماً و113 مسلسلاً و9 مسرحيات و2 مسلسلاً إذاعياً و3 برامج فوازير.

وفي عام 2021 استطاعت اللاعب الحاصلة على الذهبية الأولمبية، الفوز بفضية الدوري العالمي بتركيا، لكونها لم تتمكن من المشاركة في النهائي بسبب الإصابة، وهي تدرس الصيدلة في الجامعة البريطانية في القاهرة، وتعد البنت الوحيدة في أسرتها حيث تملك شقيقين فقط.

وولدت دلال عبد العزيز محمد في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وحصلت على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وأيضاً بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وقام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بدور المدرب في مباريات البطلة الحاسمة، حيث قام بإعطائها عدد من التعليمات بكيفية اللعب والحصول على الذهب، حيث أنّ "صبحي" بطل كاراتيه سابق بنادي الزمالك، وحصل على الحزام الأسود، وحقق العديد من البطولات الكبرى كبطولة الجمهورية.

وكان أخر تصريحات فريال قبل مباراة الذهب: "هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويًا. أشكر والدتي فهذا إنجازها وليس إنجازي.. قطعت المرحلة الأصعب، المنافسة كانت قوية. كل لاعبة مصنفة أولى في دولتها وقد تكون بطلة عالم أكثر من مرة. المباريات كانت صعبة للغاية".

وقبل نحو 3 أعوام عام 2018، حلّت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة "cbc"، تحدثت عن الموت، وقالت: "والدتي علمتني من وأنا صغيرة أن العزاء واجب، كانت تقولي طنشي لو في فرح مش مهم أوي لو مشغولة، لكن العزاء لأ، لدرجة أن سمير غانم مسميني عزا عبد العزيز، وأنا لما بقرا حادثة أو حد فقد ابنه أو بنته ببقى عايزة أروح أعزي وأنا معرفوش، وبناتي اتعلموا مني، هي دي الأصول، أنا اتربيت في الزقازيق أن التليفزيون يتقفل لو حد مات حتى لو مش قريبنا".

وفي الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي فرحة بفريال، ضجت أيضاً حزناً على دلال، بتعليقات: "دلال كانت شبهنا قوي"، وهو نفس التعليق الذي لام بنت حي المرج "فريال شبهنا قوي".