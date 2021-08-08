شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية: نستعد من الآن لدورة باريس.. وسنشارك بـ4 ألعاب جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، الشكر والتقدير لأبطال البعثة المصرية في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، وذلك عقب تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية للكاراتيه بعد الفوز على بطلة أذربيجان وبطلة العالم بنتيجة 2-0 وتحقيق الذهبية الأولى للبعثة.

وأضاف حطب في تصريحات تليفزيوينية، "البعثة المصرية قدمت نتائج جيدة في مختلف الألعاب ، وأتوجه بالشكر إلى المنتخب الوطني لكرة اليد بعد وصوله إلى المربع الذهبي وخسارته أمام نظيره الإسباني صباح الأمس"، مضيفا: "نستعد من الآن إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة في باريس، وسنُعد جيداً للألعاب الجماعية وسنشارك بأربعة ألعاب وهي : كرة القدم و كرة اليد وكرة السلة ولكرة الطائرة ".