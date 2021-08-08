شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يحتفل بمباراته رقم 200 مع الأهلي بعد رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، على الاحتفال بمباراته رقم 200 مع النادي الأهلي، داخل غرفة تغير الملابس، بعد انتهاء مباراة فريقه اليوم أمام سيراميكا والتي نجح فيها المارد الأحمر بتسجيل رباعية نظيفة ليتصدر صدارة الدوري.

ونشر هانى، صورة عبر حسابه بموقع تويتر، وهو يمسك في يده قميصه المدون عليه رقم 200، في إشارة إلى مباراته التي خاضها اليوم مع الأهلى، ويظهر بجواره عدد من زملائه في الفريق والجهاز الفني.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.