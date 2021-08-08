شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادى الأهلي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، مع النادي الإسماعيلي على ملعب الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلى القادمة

قق النادى الأهلي، فوزا كبيرا على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم من متابعة لركنية، ومحمد شريف من ضربة جزاء، ومدافع سيراميكا في نفسه بعد تسديدة جونيور أجايي، واختتم محمد مجدي أفشة بهدف رائع ليكمل رباعية الأهلى.

ويعد الفوز على سيراميكا هو الفوز الرابع على التوالى الذى يحققه الأهلى هذا الموسم، حيث لم يستطع الوصول للفوز الرابع المتتالى إلا هذا الأسبوع بعدما فاز على الإنتاج الحربى وأسوان ووادى دجلة وأخيرا على سيراميكا.

وتعد هذه الرباعية هي الخامس للنادى الأهلى في هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز الأهلى على الاتحاد 4/0، وعلى الإنتاج الحربى 4/1، وعلى سموحة 4/0، وعلى مصر المقاصة، وأخيرا برباعية نظيفة على سيراميكا.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط مع نهاية المسابقة سيتوج الأهلي بطلًا للدوري، مستفيدًا من قاعدة المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابًا 2-1 وتعادل الفريقان إيابًا 1-1.

ويتبقى 6 مواجهات للأهلى هذا الموسم أمام كل من "الإسماعيلي 11 أغسطس، إنبي 14 أغسطس، طلائع الجيش 17 أغسطس، المصري البورسعيدي 20 أغسطس، الجونة 23 أغسطس، أسوان 26 أو 27 أغسطس".