شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه: كنا نتوقع تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام عجوز، نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريال أشرف بالميدالية الذهبية، خاصة بعد رفع العلم المصري في الأولمبياد.

وقال حسام عجوز، في تصريحات تليفزيونية: "توقعنا فوز فريال بالذهبية لأنها نجحت في الفوز ببطولة العالم في الكاراتيه في 2019".

وأضاف: "قمنا بالاهتمام بفريال أشرف منذ فترة، وخاصة بعد فوزها ببطولة العالم في 2019 ولدينا أكثر من مرحلة عمرية".

وتابع: "المشاركة في الأولمبياد لها استعدادات خاصة، لذلك فإن الوزارة لم تتأخر في دعم وتجهيز وتلبية كافة احتياجات فريال أشرف من أجل مساعدتها في تحقيق ميدالية بالأولمبياد".

وتوجت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الفوز على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من البطولة.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

ونجحت فريال أشرف لاعبة، منتخب الكاراتيه فى التأهل لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، وتضمن لمصر ميدالية خامسة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.