شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلى تنشر صورة للشحات وشريف وقفشة وتعلق: لاتخافوا ولكن إحذروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، صورة لثلاثى الفريق الأحمر محمد شريف وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ، معلقة:" لاتخافوا.. ولكن إحذروا"، وذلك بعد الفوز على سيراميكا برباعية نظيفة وتصدر جدول ترتيب الدورى المصري.





عزز محمد شريف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا متفوقا على أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، الذى حل في المركز الثانى برصيد 15 هدفا وأشرف بن شرقى نجم الزمالك الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا.

وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

وواصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.

تغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.