شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان: ظروف المباراة لعبت ضدنا وحارس المرمى أهم مكاسبنا أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا، أنه لم يفكر في الموافقة على العودة لتدريب الفريق، وقال شعبان في تصريحات عبر قناة الأهلي: نادي سيراميكا أعتبره بيتي، وأنا تحت أمر النادي في أي وقت، توليت المسؤولية في فترة صعبة، وكان لدينا إصابات كثيرة قبل 48 ساعة من مباراة الأهلي، 5 غيابات كثيرة على فريق سيراميكا، ومررنا بظروف صعبة قبل اللقاء وأحداث اللقاء نفسه.

وأضاف متحدثا عن خسارته أمام الأهلي برباعية نظيفة: أهنئ الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، كانت مباراة صعبة لم نتوقعها بهذا الشكل، التوقف أثر علينا بشكل سلبي، واستقبلنا هدف في الدقيقة 4، وأن تلعب ناقصا أمام الأهلي من الدقيقة 14 أمر صعب جدا.

وتابع: طلبت من اللاعبين الهدوء والصبر وعدم استعجال الرجوع، ولكن الأحداث كانت ضدنا، حمزة معوض حارس المرمى، من أهم مكاسب مباراة اليوم، وهو حارس واعد وسيكون له فرصة أفضل مستقبلاً.

واختتم: في الظروف العادية مواجهة الأهلي صعبة فما بالك في الوقت الحالي في صراع الدوري، وأعتقد أن صراع الدوري سيظل حتى المباريات الأخيرة.

وتغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا على خطوط سيراميكا، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات المباراة والتحكم في مجريات، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو سيراميكا التماسك والانتشار الجيد داخل الملعب.