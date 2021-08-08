شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاني يحتفل بمباراته رقم 200 مع الأهلي بعد رباعية سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بتمثيله للقلعة الحمراء في 200 مباراة بمختلف البطولات منذ تصعيده إلى الفريق الأول، وذلك عقب مباراة الأهلي وسيراميكا والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة بمنافسات الدوري العام.

ونشر هاني صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، حاملاً لقميص الأهلي وعليه رقم 200، برفقة زملائه وأعضاء الجهاز الفني للفريق، وعلق هاني: 200 مباراة.. عائلة واحدة.. شكرا لكم.



محمد هاني (1)



محمد هاني (2)

وتغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا على خطوط سيراميكا، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات المباراة والتحكم في مجريات، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو سيراميكا التماسك والانتشار الجيد داخل الملعب.

وأحرز الأهلي هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ياسر إبراهيم بعد متابعته لركلة ركنية من الجبهة اليمنى وسط دربكة من دفاع سيراميكا، وسوء تمركز من لاعبيه استغلها ياسر في وضعها رأسية في المرمى.