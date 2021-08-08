شكرا لقرائتكم خبر عن حطب: جيانا ستحمل العلم بالختام.. و30 بطلا حققوا نتائج جيدة وهذا أسعد الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أن هذه الليلة هي الأسعد في حياتى بعد التتويج بذهبية الكاراتيه وفضية الخماسى الحديث في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال هشام حطب، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الإعداد الجيد والتوفيق يحرزان ميدالية والحمد لله عملنا كل شيء من أجل هذه اللحظة وتوفيق ربنا كان معانا النهاردة".

وأضاف هشام حطب: "عندنا 6 ميدالية و14 لاعبا كانوا من الرابع للثامن، بالإضافة إلى وصول أكثر من لاعب للمراحل النهائية في الألعاب، ولكن لم يحالفهم التوفيق في خطف ميدالية، وسنعمل على إعدادهم من جديد للتأهل إلى أولمبياد باريس 2004 وتجهزهم للفوز بالميداليات في الدورة المقبلة".

وتابع: "كان لدينا 30 بطل وبطلة حققوا نتائج جيدة رغم عدم حصولهم على ميداليات، ونعد الشعب المصرى بمزيد من التألق في باريس 2024".

واستطرد: "الدولة المصرية لم تبخل علينا بأى شيء وكل طلباتنا كانت مجابة والرياضة سارت على نهج الدولة في الجد والاجتهاد".

وأردف: "كنا نستحق ميدالية أخرى في المصارعة ومنتخب اليد الذى قدم أداء مشرف واكن يستحق العودة بميدالية لأن الشعب المصرى كان ينتظر هذه الميدالية".

وقال: "أشرف صبحى وزير الرياضة وعد بزيادة مكافأة أصحاب الميداليات مرة ونصف وأتمنى أن تصل لمرتين لمواكبة العصر، بالإضافة إلى زيادة المعاش الذى أصبح قليلا في ظل الظروف الحالية".

واختتم هشام حطب تصريحاته: "ما حققته بطلاتنا في هذه الدورة أكد دورهن في الرياضة المصرية، وجيانا فاروق من ستحمل العلم في نهاية الأولمبياد".