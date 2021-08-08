خاص.. زيادة مكافآت أصحاب الميداليات في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أكد مصدر مسؤول أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قرر زيادة المكافآت المالية للسداسي أصحاب الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة.

وحطمت مصر رقمها القياسي في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

وسبق وأشرنا الى حصول فريال أشرف سوف تحصل على مليون جنيه بعد احراز ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندي 750 ألف جنيه بعد فضية الخماسي الحديث، وكلا من هداية ملاك وسيف عيسى ومحمد "كيشو" وجيانا فاروق على مبلغ 500 ألف مكافآة بعد الحصول برونزية التايكوندو والمصارعة والكاراتيه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "لائحة وزارة الرياضة تمنح الوزير المختص احقية اصدار قرار بزيادة المكافآت المالية".

وتابع "الوزير قرر زيادة المكافآت بنسبة 50%”.

وأكمل "وبالتالي صاحبة الميدالية الذهبية سوف تحصل على مليون ونصف جنيه مكافآة بدلا من مليون جنيه".

واستمر "صاحب الميدالية الفضية سوف يحصل على مليون و125 ألف بدلا من 750 ألف جنيه، وأصحاب الميداليات البرونزية سوف يحصل كل منهم على 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف".

واختتم "الرواتب الشهرية ستظل كما هي لكل مركز دون أي زيادة".

فريال أشرف سوف تحصل على راتب شهري مدى الحياة قدره 3500 جنيه، وأحمد الجندي 2500، وكلا من سيف عيسى ومحمد "كيشو" وجيانا فاروق على 2000، بينما هداية ملاك سيصل راتبها الشهري 4000 جنيه بسبب حصولها على برونزية سابقة في ريو دي جانيرو 2016.

وقال مصدر في تصريحات سابقة ليلا كورة، أن وزارة الرياضة تصرف شهريا رواتب للأبطال اصحاب الميداليات سواء الأولمبية او البارالمية بمبلغ يقدر 337,500 جنيه.

ويستفيد من الراتب الشهري "مدى الحياة" 108 شخص، بواقع 14 (بطل وبطلة) أولمبية، و94 (بطل وبطلة) بارالمبية، وبالطبع تلك الرواتب لا يتم توريثها.