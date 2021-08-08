مصدر لمصراوي: 50 ألف لكل لاعب في المنتخب الأولمبي بعد المركز الثامن بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام زايد:

كشف مصدر مسؤول طبيعة المكافآت التي سيتم صرفها من جانب وزارة الشباب والرياضة، لمنتخب مصر الأولمبي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة "طوكيو 2020".

وكان منتخب مصر الأولمبي قد ودع منافسات كرة القدم من ربع النهائي بالخسارة بهدف أمام البرازيل.

وقال المصدر في تصريحاته ليلا كورة "منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم سوف يتم ادراج اسماء لاعبيه في قائمة المكافآت، بعد التواجد في المركز الثامن".

وأكمل "كل لاعب في فريق كرة القدم سوف يحصل على 50 ألف جنيه مكافآه".

وصرح "المكافآت التي تخرج من وزارة الرياضة تضم كل من يحصل على أي مركز من الأول وحتى الثامن في الأولمبياد".

وسبق وأشرنا الى حصول فريال أشرف سوف تحصل على مليون جنيه بجانب راتب شهري مدى الحياة قدره 3500 جنيه بعد احراز ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندي سوف يحصل على 750 ألف وراتب شهري 2500 جنيه بعد فضية الخماسي الحديث.

ويحصل كلا من هداية ملاك وسيف عيسى ومحمد "كيشو" وجيانا فاروق على مبلغ 500 ألف مكافآة و2000 جنيه راتب سنوي، هداية ملاك سيصل راتبها الشهري 4000 جنيه بسبب حصولها على برونزية سابقة في ريو دي جانيرو 2016.