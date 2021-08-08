الأهلي يعلق على موقف بانون.. وموعد الإعلان عن الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد سامي قمصان مدرب فريق النادي الأهلي، أن بالفوز بلقب دوري we المصري، يعود إلى فريقه نظرًا لأنه يمتلك الفرصة للحصول على البطولة المحلية دون النظر لنتائج الزمالك.

وأضاف قمصان في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء السبت :"التتويج بالدوري قرار يتوقف عليك، نركز في أنفسنا فقط دون التركيز في نتائج المنافس".

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة المحلية برصيد 64 نقطة متفوقًا على الزمالك والذي يمتلك نفس الرصيد بالمواجهات المباشرة وأيضًا بفارق الأهداف.

وعن مشاركة جميع اللاعبين في الفريق :"ضغط المباريات لديها فائدة في استخدام جميع اللاعبين، من الممكن أن نحتاج لأي لاعب للمشاركة، وجميع المباريات المقبلة صعبة لذلك سنقاتل للفوز بها".

وعلّق قمصان على مواجهة الإسماعيلي في الجولة المقبلة، قائلاً :"سنلعب على الفوز فقط، صحيح أن إيهاب جلال يقود الإسماعيلي وحقق مع الفريق نتائج جيدة لكن الفريق بأكمله يلعب على تحقيق لقب الدوري".

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل على ملعب "الإسكندرية" ضمن مسابقة الدوري.

وحول موقف بدر بانون، رد :"بانون سوف يخضع لمسحة ثانية الأحد، لكن لا نستطيع تحديد موعد عودته من جديد".

وأخيرًا تطرق سامي قمصان بالحديث عن ملف الصفقات :"نركز في المباريات حاليًا، والصفقات الإدارة هيّ المسئولة عن الإعلان عنها، الفريق لديه هدف الآن وهذه المرحلة مهة جدًا، ونريد تقديم أقصى ما لدينا لإسعاد جماهير الأهلي، والنادي سيعلن في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا كاسحًا على حساب سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الأهلي we السلام" ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ23 بمسابقة دوري we المصري.