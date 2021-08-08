شقيقه: رابح سعدان حي يرزق في مونبلييه

نفى شقيق شيخ المدربين العرب «رابح سعدان» الخبر الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بشأن وفاة شقيقه عن عمر ناهز الـ 75 عامًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر كاذب عن وفاة رابح سعدان الذي ترشح مع منتخب الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2010 على حساب المنتخب المصري.

وظهر شقيق المدرب رابح سعدان في فيديو مع قناة موقع صحيفة النهار الجزائرية، يوم أمس السبت، يتحدث خلاله في الهاتف مع رابح سعدان، ويؤكد أنه حي يرزق في مدينة مونبلييه الفرنسية.

وعبر شقيق رابح سعدان عن غضبه العارم من تلك الأخبار، قائلاً «اسمعوا صوت أخي، هو حي يرزق وأتحدث معه عبر الهاتف، يمكنه أن يجاوبكم عبر الهاتف والميكروفون، حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء الناس الذين قاموا بترديد هذه الشائعات».

وتوقف رابح سعدان، ابن مدينة باتنة الجزائرية، عن التدريب في عام 2010 عقب توديع الجزائر لنهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا دون تحقيق أي فوز أو تسجيل أي هدف.

ودرب سعدان خلال مسيرته التدريبية أندية الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر والنجمة السعودي والنجم الساحلي التونسي والشباب السعودي ووفاق سطيف الجزائري، بالاضافة إلى منتخب اليمن في الفترة من 2004 إلى 2005.