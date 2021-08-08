افتتاح الدوري الفرنسي | باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على تروا

بدأ باريس سان جرمان مسعاه لاستعادة اللقب من ليل بفوزه خارج ملعبه على العائد تروا بعدما قلب تأخره بهدف الى فوز بهدفين في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي ضمن مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021، والذي عادت إليه الجماهير بعدما غابت الموسم الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وماورو إيكاردي في الدقيقتين 19و21، فيما سجل هدف تروا وليد الحجام في الدقيقة 19، وحصد الفريق الباريسي أول ثلاث نقاط له في الدوري الفرنسي هذا الموسم، فيما ظل فريق تروا بلا رصيد.

وخاض النادي الباريسي اللقاء بمشاركة هدافه كيليان مبابي أساسياً والوافدين الجديدين الهولندي جورجينيو فينالدوم والمغربي أشرف حكيم الذي كان على موعد مع الشباك.

واقترب كيليان مبابي مرتين من هز الشباك في الشوط الثاني، حيث أخرج الدفاع تسديدته من على خط المرمى، بينما علت الثانية العارضة.

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان وتروا في افتتاح الدوري الفرنسي

لكن بغياب عدد كبير من النجوم الآخرين إما للإصابة كالوافد الجديد الآخر قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس أو للعودة المتأخرة الى التمارين بسبب الانشغال مع منتخبات بلدانهم مثل بطلي أوروبا الإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جانلويجي دوناروما، بطلي كوبا أميركا الأرجنتينيين أنخل دي ماريا وليوناردو باريديس، أو البرازيليين نيمار وماركينيوس.

وسبق لسان جرمان أن لعب من دون هؤلاء النجوم في مباراة كأس الأبطال التي خسرها الأسبوع الماضي في تل أبيب أمام ليل (صفر-1)، لكن هذه المرة لم يتأثر بها ونجح في تعويض تخلفه بهدف مبكر برأسية للمغربي وليد الحجام إثر ركلة ركنية (9) وذلك بهدف من مغربي آخر هو الوافد الجديد حكيمي بتسديدة “على الطاير” من زاوية صعبة جداً بعد تمريرة متقنة في ظهر الدفاع من الإسباني أندر هيريرا (19).

ولم ينتظر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو طويلاً لتسجيل هدف التقدم الذي كان هيريرا خلفه أيضاً بتمريره الكرة الى مبابي الذي حضرها للأرجنتيني ماورو إيكاردي، فسددها الأخير بالجهة الخارجية لقدمه في الشباك (21).

ورغم الفرص والأفضلية الميدانية، عجز سان جرمان عن تعزيز النتيجة وكاد أن يدفع الثمن في الوقت بدل الضائع من اللقاء لولا تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

وينتظر عشاق النادي الباريسي والجماهير الفرنسية بشكل عام ما سيصدر في المؤتمر الصحافي المفترض أن يعقده ليونيل ميسي الأحد المقبل في ملعب “كامب نو” في أول ظهور له بعد الإعلان عن رحيله عن برشلونة، الفريق الذي توج معه بكافة الألقاب الممكنة والذي بدأ مشواره معه حين كان في الثالثة عشرة من عمره.

ويبدو سان جرمان الفريق الوحيد القادر مادياً على دفع الراتب السنوي لميسي والذي قدرته وسائل الإعلام بسبعين مليون يورو، لاسيما بعد انفاق مانشستر سيتي الإنكليزي 100 مليون جنيه لضم جاك غريليش من أستون فيلا.

وبانتظار ما ستؤول اليه الأمور في الساعات القليلة المقبلة وبغياب الرئيس القطري للنادي الباريسي ناصر الخليفي والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو عن ملعب تروا العائد الى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، ما عزز فرضية الانشغال بوضع اللمسات الأخيرة على عقد التعاقد مع ميسي، بدأ سان جرمان الموسم بأفضل طريقة رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه.