باريس سان جيرمان يهزم تروا في أولى مبارياته في الدوري

المنامة - ياسر ابراهيم - استهل فريق باريس سان جيرمان مبارياته في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بالفوز على مستضيفه تروا بهدفين مقابل هدف مساء السبت ضمن المرحلة الأولى من البطولة.

وافتتح المغربي وليد الحجام التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة قبل أن يتعادل مواطنه الدولي أشرف حكيمي لسان جيرمان بهدف أحرزه في الدقيقة 19، وسريعاً ما تمكن فريق العاصمة من التقدم عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 21.

وخاض النادي الباريسي اللقاء بمشاركة هدافه كيليان مبابي أساسياً والوافدين الجديدين الهولندي جورجينيو فينالدوم والمغربي أشرف حكيم الذي كان على موعد مع الشباك، لكن بغياب عدد كبير من النجوم الآخرين إما للإصابة كالوافد الجديد الآخر قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس أو للعودة المتأخرة إلى التمارين بسبب الانشغال مع منتخبات بلدانهم مثل بطلي أوروبا الإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جانلويجي دوناروما، بطلي كوبا أميركا الأرجنتينيين أنخل دي ماريا وليوناردو باريديس، أو البرازيليين نيمار وماركينيوس.

وسبق لسان جيرمان أن لعب من دون هؤلاء النجوم في مباراة كأس الأبطال التي خسرها الأسبوع الماضي أمام ليل (صفر-1)، لكن هذه المرة لم يتأثر بها ونجح في تعويض تخلفه بهدف مبكر برأسية للمغربي وليد الحجام إثر ركلة ركنية (9) وذلك بهدف من مغربي آخر هو الوافد الجديد حكيمي بتسديدة "على الطاير" من زاوية صعبة جداً بعد تمريرة متقنة في ظهر الدفاع من الإسباني أندر هيريرا (19).

ولم ينتظر فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو طويلاً لتسجيل هدف التقدم الذي كان هيريرا خلفه أيضاً بتمريره الكرة الى مبابي الذي حضرها للأرجنتيني ماورو إيكاردي، فسددها الأخير بالجهة الخارجية لقدمه في الشباك (21).

ورغم الفرص والأفضلية الميدانية، عجز سان جرمان عن تعزيز النتيجة وكاد أن يدفع الثمن في الوقت بدل الضائع من اللقاء لولا تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

