الامارات | 64 حكم كرة قدم يجتازون الاختبارات البدنية في معسكر صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 64 حكم كرة قدم يجتازون الاختبارات البدنية في معسكر صربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل قضاة الملاعب تحضيراتهم اليومية خلال المعسكر الخارجي الذي يقام بمدينة نوفا ساد في صربيا استعداداً لقيادة مباريات الموسم الكروي الجديد 2021-2022، إذ يقام معسكر المجموعة الأولى للحكام خلال الفترة من الرابع حتى 13 الجاري بمشاركة 67 حكماً منهم 31 حكم ساحة و36 حكماً مساعداً، في حين أكد نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أن الاختبارات البدنية للحكام عقدت لقضاة الملاعب في الثالث من الشهر الجاري وتقدم للاختبار 64 حكماً منهم 28 حكم ساحة و36 حكماً مساعداً، وقد نجحوا جميعاً.

وقال محمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «أتمنى أن يكون معسكر قضاة الملاعب في صربيا ناجحاً بعدما تحققت سبل نجاحه، لاسيما بعد تواصل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد بقضاة الملاعب، وحديثه معهم قبل بدء المعسكر، لذلك فإن الكرة الآن في ملعبهم».

ومن المقرر أن تقوم لجنة الحكام بعقد دورة لحكام تقنية الفيديو في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، وسيتم عقد دورة يوم 16 من الشهر الجاري ذاته للإعلاميين بشأن تقنية الفيديو وبروتوكول حكم الفيديو.

وقسمت لجنة الحكام برنامج إعداد الحكام إلى ثلاثة أجزاء: تدريبات بدنية صباحية بين الملعب والمضمار والصالة الرياضية، محاضرات وحالات فيديو وبروتوكول حكم الفيديو والتعديلات الجديدة، تدريبات عملية وإدارة عدد من المباريات الودية للمنتخب الوطني ونادي عجمان والفرق المحلية في مدينة نوفا ساد مقر معسكر الحكام، فيما ضمت المجموعة الثانية حكام الصف الثاني، إذ يقام المعسكر خلال الفترة من الأول حتى 12 الجاري بمشاركة 37 حكم ساحة وحكماً مساعداً، من بينهم ثلاث حكمات.

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