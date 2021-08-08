الامارات | الروسية لاسيتسكيني تحرز ذهبية الوثب العالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الروسية لاسيتسكيني تحرز ذهبية الوثب العالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الروسية ماريا لاسيتسكيني ذهبية مسابقة الوثب العالي، ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، في مشاركتها الأولى في الألعاب الأولمبية، لتضيفه إلى ثلاثة ألقاب عالمية. وقفزت لاسيتسكيني 2.04م، أمام الأسترالية نيكولا ماكديرموت (2.02م) والواعدة الأوكرانية ياروسلافا ماهوشيك ابنة الـ19 عاماً، (2.00م) حاملة فضية بطولة العالم في الدوحة 2019

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