الامارات | نادي الإمارات يعقد اجتماعاً تنسيقياً لدراسة شؤون الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يعقد اجتماعاً تنسيقياً لدراسة شؤون الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم اجتماعاً تنسيقياً لدراسة ملفات شؤون الكرة بالنادي، برئاسة يوسف عبدالله البطران، إضافة إلى مناقشة الأسماء المتوافرة والمعروضة بالجهاز الإداري والقوائم الفنية المساعدة، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يسعى الفريق من خلاله إلى محاولة البقاء في دوري الخليج العربي.

حضر الاجتماع نائب رئيس الشركة عبدالله إبراهيم الطويل، وأعضاء مجلس إدارة الشركة: ثاني سالم الشحي، خليل إبراهيم الطويل، باسم عبدالله الشامسي، عارفة صالح الفلاحي، منصور حسين إبراهيم. وتوجه رئيس مجلس إدارة الشركة بالشكر إلى الأعضاء على ما يقومون به من عمل المتواصل لتوفير الاحتياجات الفنية والمتطلبات الضرورية التي تساعد الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بصورة مشرفة خلال الموسم المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بنادي الإمارات يوسف البطران، في تصريحات صحافية، أن المجلس سيعمل وفق الظروف المتوافرة للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي يترقبها محبو وجماهير النادي.

وشدد رئيس شركة الكرة على أن جميع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شركة الكرة، سيعملون بروح الفريق الواحد وسيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف النادي، وتطلعات جماهيره، مؤكداً أن مجلس الإدارة لشركة الكرة سيتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة الصقور، ليعود الأخضر إلى مكانته واسمه بين أندية الدولة.

وأوضح البطران، أن مجلس الإدارة سيبحث أسماء اللاعبين المميزين لضمهم إلى الفريق الأول، واختيار الأنسب الذي يتوافق مع احتياجات الفريق.

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