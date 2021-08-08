الامارات | «هورجمين» يبحث عن كأس الوثبة في «أوريلاك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «هورجمين» يبحث عن كأس الوثبة في «أوريلاك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة فعالياته، حيث تنطلق، مساء اليوم، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمضماري أوريلاك الفرنسي، وبيليوستي الروماني، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتأتي إقامة المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربية.

ويبحث الجواد «هورجمين» ليانيك شولز، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة جوردون بلاتوه، عن لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 12 ألأف يورو، بمشاركة ثمانية خيول بمضمار أوريلاك.

وأقوى المرشحين هو الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وهناك المهرة الناشئة «جنة» اجاي اوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللي دو بمب.

وفي السياق نفسه يجتذب مضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الثانية من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5000 يورو، بمشاركة سبعة خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.

ويتصدر الترشيحات الجواد «الأدورا جي أر» لفلورين سوتا، بإشراف ايفان ايفانوف، وقيادة بوجلي سيزبولكس، و«زوربا» بقيادة لورنزو خورحي، و«اوثيفا» بقيادة دانييل لوباسكو، وكلاهما للمالك والمدرب فيوريل دابيجا رئيس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة.

وينافس أيضاً «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، و«ولالا» لكاندا ماريا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة لويجي توبو ران، و«نيدجلر» لار ان بي رومسليفا، بإشراف اكوتا قسطنطين، وقيادة توفانيو دان.

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