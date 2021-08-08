الامارات | «يد مصر» لا تطول ميدالية

شكرا لقرائتكم خبر عن «يد مصر» لا تطول ميدالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق منتخب مصر لكرة اليد في إحراز ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31-33، أمس. وفشل «الفراعنة» في تعويض خسارتهم أمام فرنسا 23-27 في نصف النهائي، وإحراز ميدالية أولى في تاريخهم. قال يحيى خالد، ظهير نادي فيسبريم المجري، البالغ 23 عاماً: «لم نكن محظوظين، هم لعبوا جيداً جداً. كان مشوارنا عظيماً، وهذه ليست إلا البداية». وغاب عن المنتخب المصري علي زين، بعد تعرض اللاعب لشرخ في اليد اليمنى.

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