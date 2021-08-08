الامارات | الولايات المتحدة بطلة التتابع

شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة بطلة التتابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز رجال الولايات المتحدة ذهبية سباق التتابع أربع مرات 400م، أمس، في طوكيو، مسجلين زمناً قدره 2:55.70 دقيقة، أمام هولندا (2:57.18 د)، وبوتسوانا (2:57.27 د).

وأنقذ مايكل شيري، مايكل نورمان، برايس ديدموند، راي بنجامين، سمعة الولايات المتحدة في ألعاب القوى، بعدما كان فشل الرجال الأميركيون في حصد أي ذهبية في طوكيو.

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