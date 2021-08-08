الامارات | استبعاد ليما وسالمين بسبب الإصابة.. 6 عناصر مؤثرة فقدها المنتخب قبل معسكر صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد ليما وسالمين بسبب الإصابة.. 6 عناصر مؤثرة فقدها المنتخب قبل معسكر صربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم استبعاد ثنائي فريق الوصل علي سالمين وفابيو دي ليما من السفر مع المنتخب إلى معسكر صربيا بداعي الإصابة، وحاجتهما للعلاج والراحة، علماً بأن المنتخب الذي أقام تجمعاً قصيراً في دبي، أول من أمس، غادر إلى صربيا أمس استعداداً لإقامة معسكر إعداد خارجي هناك يمتد حتى 13 الجاري في إطار تحضيراته لخوض مباريات الدور النهائي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إذ سيلعب المنتخب ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق ولبنان وسورية، وسيستهل مشواره في التصفيات بلقاء منتخب لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل.

وينضم ليما وعلي سالمين إلى قائمة اللاعبين المصابين الذين فقدهم المنتخب من القائمة الأخيرة قبل بدء معسكر صربيا، فقد استبعد المدرب أيضاً من قبل كلاً من: خلفان مبارك ويوسف جابر ومحمد جمعة عيد ومحمد العطاس، ليفقد الأبيض بذلك ستة عناصر مؤثرة بسبب الإصابات التي تعرضوا لها وحرمت الأبيض من خدماتهم.

وقال اتحاد الكرة على صفحته الرسمية عبر «تويتر»، إن «اللاعبين ليما وسالمين سيتابعان علاجهما مع النادي، وذلك بالتنسيق مع الكادر الطبي للمنتخب».

ويعد غياب الثنائي ليما وعلي سالمين عن صفوف المنتخب في معسكر صربيا ضربة كبيرة لجهود الجهاز الفني في سبيل التحضير الجديد للاستحقاقات المقبلة، لاسيما أن اللاعبين يعدان من العناصر الأساسية البارزة في المنتخب، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي ظهر به كل منهما خلال الفترة الماضية.

وينتظر أن يركز مارفيك خلال معسكر صربيا الذي سيمتد خمسة أيام فقط يعقبه معسكر آخر اعتباراً من يوم 26 الجاري، على الجوانب الخاصة باللياقة البدنية وجاهزية اللاعبين ومدى انسجامهم، فضلاً عن محاولة الاستقرار على خطة وطريقة وأسلوب اللعب، إضافة للتشكيل الأساسي الذي سيعتمد عليه المنتخب في مبارياته المقبلة.

وضمت القائمة الجديدة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، كلاً من: علي خصيف وفهد الضنحاني وعادل الحوسني ومحمد الشامسي وبندر الأحبابي ووليد عباس وشاهين عبدالرحمن ومحمد برغش والحسن صالح وخليفة الحمادي ومحمود خميس وحسن المحرمي وعبدالله حمد وعبدالله رمضان وماجد حسن وعبدالله النقبي وخليل الحمادي وطحنون الزعابي وكايو كانيدو وعلي صالح وعلي مبخوت وسبيستيان تيغالي وزايد العامري ويحيى الغساني.

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