اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

الجونة - البنك الأهلي 21:00

أسوان - الإنتاج الحربي 21:00

المصري - المقاولون 23:00

طلائع الجيش - بيراميدز 23:00

الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رين - لانس 15:00

بوردو - كليرمون 17:00

نيس - ستاد ريمس 17:00

سانت إيتيان - لوريان 17:00

ستراسبورج - أنجيه 17:00

ميتز - ليل 19:00

مونبلييه - مارسيليا 23:45

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