الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المصري
الجونة - البنك الأهلي 21:00
أسوان - الإنتاج الحربي 21:00
المصري - المقاولون 23:00
طلائع الجيش - بيراميدز 23:00
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى
رين - لانس 15:00
بوردو - كليرمون 17:00
نيس - ستاد ريمس 17:00
سانت إيتيان - لوريان 17:00
ستراسبورج - أنجيه 17:00
ميتز - ليل 19:00
مونبلييه - مارسيليا 23:45
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App