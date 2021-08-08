الامارات | ميسي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن المهاجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد في مقر النادي.

وقال برشلونة يوم الخميس إن ميسي (34 عاماً) لن يجدد عقده معه وسيغادر إلى وجهة جديدة بسبب تعقيدات مالية حالت دون استمرار الارتباط المستمر منذ مدة طويلة بين الطرفين.

وسيعقد المؤتمر الصحافي لميسي في العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش في ملعب كامب نو غداً.

وكان ميسي انضم إلى برشلونة عندما كان عمره 13 عاماً، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفاً، وصاحب أكبر عدد من المشاركات وهو 778 مباراة في كل المنافسات.

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