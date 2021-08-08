شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفا متفوقا على أحمد ياسر ريان، مهاجم سيراميكا، الذى حل في المركز الثانى برصيد 15 هدفا وأشرف بن شرقى نجم الزمالك الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا.



ترتيب هدافى الدورى

وجاء ترتيب هدافى الدورى المصري كالتالى:

احتل محمد شريف، المركز الرابع بقائمة الأكثر تهديفا للمارد الأحمر في موسم واحد، بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه على سيراميكا برباعية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة 23 من الدوري وتساوى شريف، مع رقم المغربي وليد أزارو في موسم 2017-2018 بعد وصوله للهدف 18.

وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

وفى سياق أخر واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.