شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلى تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 64 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات، وخسر مباراتين، بينما جاء الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن الأحمر يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة والأهداف بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات بينما خسر مباراتين.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:



ترتيب الدورى المصرى

الزمالك 3 – 0 غزل المحلة

تغلب الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد سجلهم أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل الصراع على جدول ترتيب الدورى هذا الموسم، ليستعيد صدارة الترتيب مرة أخرى فى انتظار نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، التى ستجمع بينهما مساء اليوم السبت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وبهذا الفوز، وصل الزمالك إلى النقطة 64 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 51 هدفًا واستقبلت شباك الأبيض 18 هدفًا.

الأهلى 4 – 0 سيراميكا

تغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي والسلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.