شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رباعيات للأهلي هذا الموسم في الدوري حتى الآن.. آخرها سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق الأهلي، ضيفه سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم من متابعة لركنية، ومحمد شريف من ضربة جزاء، ومدافع سيراميكا في نفسه بعد تسديدة جونيور أجايي، واختتم محمد مجدي أفشة بهدف رائع ليكمل رباعية الأهلى.

وتعد هذه الرباعية هي الخامس للنادى الأهلى في هذا الموسم حتى الآن، حيث فاز الأهلي على الاتحاد 4/0، وعلى الإنتاج الحربى 4/1، وعلى سموحة 4/0، وعلى مصر المقاصة، وأخيرا برباعية نظيفة على سيراميكا.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

وفي حال تساوي الفريقين في عدد النقاط مع نهاية المسابقة سيتوج الأهلي بطلًا للدوري مستفيدًا من قاعدة المواجهات المباشرة، حيث فاز ذهابًا 2-1 وتعادل الفريقان إيابًا 1-1.

ويتبقى 6 مواجهات للأهلى هذا الموسم أمام كل من: "الإسماعيلي 11 أغسطس، إنبي 14 أغسطس، طلائع الجيش 17 أغسطس، المصري البورسعيدي 20 أغسطس، الجونة 23 أغسطس، أسوان 26 أو 27 أغسطس".