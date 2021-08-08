شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى الإسكندرية استعدادا للدراويش واحتمالية مشاركة بانون الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المباريات المقبلة في الدوري العام ليست سهلة، ويجب على الفريق أن يركز في كل لقاء على حدة؛ للحفاظ على بطولة الدوري العام.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة الأهلي: الحمد لله على الفوز، كل المباريات صعبة، ولكن أحداث اللقاء هي التي تسهله، أحرزنا هدف في أول خمس دقائق، ثم كانت هناك حالة طرد صحيحة لحارس سيراميكا، وكل مباراة تقربك من النهاية، يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة بظروفها.

وأضاف: كرة القدم لا تأمن لها كل اللقاءات بها خطورة، سنرتب التدريبات غدا، ونسافر يوم الثلاثاء إلى الإسكندرية، وأهنئ مصر على ذهبية فريال أشرف، وفضية أحمد الجندي.

وتابع: مهم جدا أن نعيش أجواء البطولة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير، طاهر يعاني من كدمة وصلاح محسن لديه إرهاق، ولدينا 16 يوما تساوي بطولة الدوري، هدفنا هو البطولة ونتمنى أن نحافظ عليها.

وعن حالة بدر بانون والذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا قال عبد الحفيظ: خلال 3 أو 4 أيام قد يكون بدر بانون معنا، ويمكن أن يشارك في مباراة الاسماعيلي.