7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 7 / 8 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري، والأهلي يسقط "جدار" سيراميكا برباعية ويعتلي صدارة الدوري مجددا.

الأهلي يسقط "جدار" سيراميكا برباعية ويعتلي صدارة الدوري مجددا

تغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

الزمالك ينتصر على غزل المحلة بثلاثية ويُشعل المنافسة على "قمة" الدوري

حقق فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فوزًا كبيرًا على فريق غزل المحلة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بثلاثة أهداف دون رد سجلهم أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليُشعل الصراع على جدول ترتيب الدورى هذا الموسم، ليستعيد صدارة الترتيب مرة أخرى فى انتظار نتيجة مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، التى ستجمع بينهما مساء اليوم السبت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

مصر تحقق أكبر إنجاز فى تاريخ الأولمبياد بـ6 ميداليات فى طوكيو

حققت بعثة مصر فى أولمبياد طوكيو 2020 أكبر عدد من الميداليات فى تاريخ مشاركات البعثات المصرية فى الأولمبياد، حيث حصدت مصر خلال المشاركة فى منافسات طوكيو 6 ميداليات من بينها ذهبية، بينما كانت أكبر عدد ميداليات حققتها البعثات المصرية قبل ذلك هى 5 فقط.

حسام حسن يعود إلى مصر بعد انتهاء إعارته بالدورى الليبى

عاد حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى سموحة والمعار لصفوف أهلى طرابلس الليبى، إلى مطار برج العرب صباح اليوم، السبت، بعد انتهاء الدورى الليبى، ونشر اللاعب صورًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فور عودته إلى مصر.

مكافآت أبطال طوكيو.. مليون جنيه للذهب و750 ألفا للفضة و500 ألف للبرونز

ينتظر أبطال مصر فى أولمبياد طوكيو مكافآت مالية كبيرة من وزارة الرياضة، وفقا للائحة، والتى تصرف مليون جنيه لصاحب المركز الأول، و750 ألف جنيه للمركز الثانى، و500 ألف جنيه للبرونزية.

الإسماعيلى يجمد نادر رمضان لحين حسم مصير تمديد تعاقده

قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للإسماعيلى، تجميد لاعبه نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش وخوضه تدريبات منفردة مع الثنائى محمد هاشم والأنجولى أرى بابل، بعد تفاوض اللاعب مع بعض الأندية بداعى انتهاء عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، رغم قيام اللجنة الفنية للدارويش بمفاتحته فى تمديد تعاقده بعد عدم توثيق العقود التى وقعها فى بداية الموسم الجارى.

الأهلي يكتفي بالثنائى ميكيسوني وبيرسي تاو فى ميركاتو "الأجانب"

يكتفى مسئولو النادي الأهلي بضم الثنائي الأجنبي "لويس ميكيسوني وبريسي تاو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حسم الأهلي بنسبة كبيرة ضم الثنائي الأفريقي.