شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. ظهور عبد الرحمن مجدي ومحاضرة تحفيزية استعدادا للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لقمة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالى:

- بدأ المران باجتماع عقده على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية، وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول، مع محمد صادق جناح الفريق.

- حرص المدير الفنى إيهاب جلال على عقد اجتماع تحفيزى للاعبين، من أجل السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى.

- المران اشتمل على وحدات بدنية استمرت قرابة الساعة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

- المران تطرق أيضا لتدريبات خططية متنوعة، أبرزها اللعب فى المساحات والكرات العرضية بجانب التسديدات.

- قام إيهاب جلال المدير الفنى بمنح تعليمات بشكل منفرد للاعبى الخط الهجومى سعيا لاستغلال أنصاف الفرص.

- المران تواجد فيه عبد الرحمن مجدى بعد عودته ضمن بعثة المنتخب الأوليمبى التى شاركت بأولمبياد طوكيو.