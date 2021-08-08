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مران الإسماعيلي.. ظهور عبد الرحمن مجدي ومحاضرة تحفيزية استعدادا للأهلي

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القاهرة - سامية سيد -  

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لقمة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الــ29 بمسابقة الدورى الممتاز.

 

أبرز لقطات المران جاءت كالتالى:

 

- بدأ المران باجتماع عقده على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية، وإيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول، مع محمد صادق جناح الفريق.

 

- حرص المدير الفنى إيهاب جلال على عقد اجتماع تحفيزى للاعبين، من أجل السعى نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى.

 

- المران اشتمل على وحدات بدنية استمرت قرابة الساعة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

 

- المران تطرق أيضا لتدريبات خططية متنوعة، أبرزها اللعب فى المساحات والكرات العرضية بجانب التسديدات.

 

- قام إيهاب جلال المدير الفنى بمنح تعليمات بشكل منفرد للاعبى الخط الهجومى سعيا لاستغلال أنصاف الفرص.

 

- المران تواجد فيه عبد الرحمن مجدى بعد عودته ضمن بعثة المنتخب الأوليمبى التى شاركت بأولمبياد طوكيو.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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