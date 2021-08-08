شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على نظافة شباكه لأول مرة بعد 5 مباريات متتالية في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ النادي الأهلي على نظافة شباكه أمام فريق سيراميكا، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، لأول مرة منذ 5 مباريات متتالية للفريق الأحمر في المسابقة المحلية.

واستقبلت شباك النادي الأهلي 22 هدفا خلال الموسم الجاري وهو رقم ضخم مقارنة بالموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق الأحمر وفي شباكه 8 أهداف فقط.

وتغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا على خطوط سيراميكا، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات المباراة والتحكم في مجريات، في الوقت الذي حاول فيه لاعبو سيراميكا التماسك والانتشار الجيد داخل الملعب.

وأحرز الأهلي هدفا مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق ياسر إبراهيم، بعد متابعته لركلة ركنية من الجبهة اليمنى وسط دربكة من دفاع سيراميكا، وسوء تمركز من لاعبيه استغلها ياسر في وضعها رأسية في المرمى.