شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 7 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: الأهلي يكتفي بالثنائى ميكيسوني وبيرسي تاو فى ميركاتو "الأجانب"، والأهلي يسقط "جدار" سيراميكا برباعية ويعتلي صدارة الدوري مجددا.

الأهلي يسقط "جدار" سيراميكا برباعية ويعتلي صدارة الدوري مجددا

تغلب فريق الأهلي على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

الأهلي يكتفي بالثنائى ميكيسوني وبيرسي تاو فى ميركاتو "الأجانب"

يكتفى مسئولو النادي الأهلي بضم الثنائي الأجنبي "لويس ميكيسوني وبريسي تاو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما حسم الأهلي بنسبة كبيرة ضم الثنائي الأفريقي.

كل ما تريد معرفته عن بيرسي تاو أحدث صفقات الأهلى

بات بيرسى تاو، لاعب نادى برايتون الإنجليزى ومنتخب جنوب أفريقيا، ثانى صفقات النادى الأهلى بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلى والنادى الإنجليزى واللاعب.. ونرصد فى التقرير التالى التساؤلات التى تتعلق بصفقة بيرسى تاو.

الأهلي يضم بيرسي تاو 4 مواسم من برايتون الإنجليزي

أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي ومنتخب جنوب أفريقيا بعد المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية بين الأهلي والنادي الإنجليزي واللاعب.

كيف أخمد نجوم الأهلى نيران الفتنة فى صفوف الفريق خلال الآونة الأخيرة ؟

حرص لاعبو الاهلى على إخماد نيران عدة أزمات داهمتهم خلال الفترة الأخيرة فى محاولة للحفاظ على التركيز فى صفوف المارد الاحمر قبل المباريات الحاسمة فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم السادس على التوالى..

5 وجوه جديدة مرشحة للظهور مع الأهلي فى السوبر الأفريقي

رغم انشغال فريق الأهلي بمبارياته المتبقية من عمر مسابقة الدوري العام بعد احتدام المنافسة مع فريمه الزمالك، إلا أن ذلك لم يثنِ مسئوليه عن السعي قدما نحو تلبية احتياجات الجهاز الفني من صفقات الموسم المقبل، بعدما قطعت لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق مع كل اللاعبين المستهدفين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

محمد شريف يعادل رقم وليد أزارو بعد تسجيله هدفا فى شباك سيراميكا