شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يحتل المركز الرابع بقائمة الأكثر تهديفا للأهلي في موسم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، المركز الرابع بقائمة الأكثر تهديفا للمارد الأحمر في موسم واحد، بعد تسجيله هدفا في فوز فريقه على سيراميكا برباعية نظيفة ضمن مؤجلات الجولة 23 من الدوري.

وتساوى محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع رقم المغربي وليد أزارو في موسم 2017-2018 ووصوله للهدف 18.

وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم أحمد بلال بالألفية الجديدة في الدوري موسم 2002-2003، حين سجل 19 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا.

ويقدم محمد شريف قوية مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 25 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات وبات المهاجم الأول في صفوف الفريق الأحمر متفوقا على باقي المهاجمين وهم صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

وجاءت قائمة الأكثر تهديفا للأهلي بمسابقة الدوري:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد شريف (18) – 2020-2021

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999