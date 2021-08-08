شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق على سيراميكا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الأهلي We السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل رباعية الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد شريف وجونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 64 ليستعيد صدارة الدوري من الزمالك، ويتفوق عليه بفارق النقاط والمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند 33 نقطة في المركز الـ12 بجدول المسابقة.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا على خطوط سيراميكا، في محاولة لفرض سيطرته على مجريات المباراة والتحكم في مجريات، في الوقت الذي حاول فيه لاعبي سيراميكا التماسك والانتشار الجيد داخل الملعب.

وأحرز الأهلي هدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق ياسر إبراهيم بعد متابعته لركلة ركنية من الجبهة اليمنى وسط دربكة من دفاع سيراميكا، وسوء تمركز من لاعبيه استغلها ياسر في وضعها رأسية في المرمى.

وألغى امين عمر حكم المباراة الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 14 بتوقيع محمد شريف بعد استدعائه من قبل تقنية الفار بسبب وجود لمسة يد على أفشة في اللعبة التي سبقت كرة الهدف.

وأشهر أمين عمر الطرد المباشر لعامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة نتيجة عرقلة محمد شريف على حدود منطقة الجزاء وحرمه من هجمة واعدة، وشارك حمزة معوض الحارس البديل على حساب رجب بكار.

كما ألغى حكم الفار هدف ثاني للأهلي بتوقيع رامي ربيعة في مرمى سيراميكا في الدقيقة 24 من عمر المباراة من متابعته لركلة حرة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء، لوجود حالة تسلل على لاعبي الأهلي خلال متابعة الكرة.

وهدد حسين الشحات مرمى سيراميكا بتصويبة صاروخية في الدقيقة 38 من عمر المباراة ولكن مرت أعلى العارضة، كما سدد محمود كهربا تصويبة في الدقيقة 40 ولكن ارطمت برأس محمد شريف في طريقها نحو المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى.

وهدد الأهلي مرمى سيراميكا في أكثر من هجمة ولكن لم ينجح لاعبهي في إهدائها بين الثلاث خشبات، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

استمر ضغط الأهلي مع بداية الشوط الثاني فيما اعتمد سيراميكا على دفاع المنطقة مع الارتداد السريع لتهديد مرمى محمد الشناوي، وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 52 نتيجة عرقلة حسين الشحات من قبل محمد إبراهيم، ويسجلها منها محمد شريف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53 من عمر المباراة وأول أهدافه من ركلات الجزاء.

وتعاطف القائم مع سيراميكا في الدقيقة 57 بعدما ارتطمت تصويبة محمد شريف في القائم وتحولت إلى ركنية بعدما لمست بيد حارس سيراميكا، كما هدد كهربا مرمى سيراميكا في الدقيقة 66 من هجمة مزدوجة ولكن تصدى لها حمزة معوض.

وأجرى الجهاز الفني للأهلي تغييرين بنزول جونيور أجايي ووالتر بواليا بدلا من حسين الشحات ومحمود كهربا في الدقيقة 67 من عمر مباراته ضد سيراميكا.

وسجل جونيور أجايي، لاعب الأهلي، الهدف الثالث لفريقه في مرمى سيراميكا، في الدقيقة 72 من عمر المباراة ، بعدما صوب الكرة نحو المرمى لترتطم بقدم مدافع سيراميكا وتحول مسارها نحو المرمى.

سجل محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، الهدف الرابع لفريقه في مرمى سيراميكا، في الدقيقة 78 من عمر المباراة، من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بينما أجرى الأهلي تغيير ثالث بنزول محمود وحيد بدلا من علي معلول في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 أجرى الأهلي آخر تغييرين بعد الاطمئنان على النتيجة بالدفع بسعد سمير ومروان محسن على حساب رامي ربيعة وأفشة، فيما هدد والتر بواليا مرمى سيراميكا بتصويبة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وهدأت المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث اكتفى الأهلي بالدفاع بعد استقبال أربعة أهداف، فيما جاءت محاولات الأهلي في الدقائق الخمس الأخيرة على استحياء حتى نهاية المباراة بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.