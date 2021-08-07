مش قادر أتكلم.. أحمد الأحمر يبكي على الهواء بعد خسارة البرونزية.. وأرقام تاريخية في مسيرة الأبيض الذهبي بعد الاعتزال (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

بكى أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على الهواء، حزنا على خسارة الفراعنة لمباراة الميدالية البرونزية أمام منتخب إسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال الأحمر في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "والله الطبيعي فريق قوي، نحن وصلنا نصف نهائي، هذا لم يحدث من قبل، تكسب أكثر من فريق أوروبي، بالطبع زعلانين".

ولم يستطع الأحمر إكمال الحديث التلفزيوني مع مراسل قنوات "بي إن سبورتس"، واعتذر له باكياً: "مش هقدر أتكلم".

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني، في مباراة الميدالية البرونزية بنتيجة (33-31).

وكانت مباراة إسبانيا هي الأخيرة في مسيرة الأحمر مع المنتخب، حيث قرر نجم الزمالك الاعتزال الدولي.

واسدل الستار على مشوار منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2021، باحتلاله المركز الرابع.

أرقام في مسيرة الأحمر

ولد أحمد الأحمر يوم 27 يناير من عام 1984، ويبلغ من العمر حاليا 37 عاما، ويصل طوله لحوالي 187 سم.

تواجد أحمد الأحمر مع منتخب مصر لأول مرة في العام 2004، وقد بدأ هذه المسيرة الدولية في مركز الجناح والظهير الأيمن.

شارك الأحمر مع مصر في 9 نسخ من كأس العالم بداية من بطولة عام 2005 في تونس، وحتى نسخة مصر 2021.

شارك الأحمر في 9 نسخ أيضاً من كأس أمم أفريقيا مع الفراعنة، وحصد 4 بطولات منهم في أعوام 2004، 2008، 2016، و2020.

توج الأحمر بثلاث نسخ من دورة الألعاب الأفريقية في أعوام 2007، 2011، و2015.

يعد الأحمر الهداف التاريخي لكأس أمم أفريقيا برصيد 283 هدفا، كما حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال أعوام 2004، 2008، 2010، و2016.

وشهد العام 2008، حصول الأحمر على جائزة الهداف لبطولة أمم أفريقيا، بينما توج في نسخة 2016 بلقبي هداف البطولة وأفضل ظهير أيمن.

خاض الأحمر 4 دورات أولمبية طوال تاريخه ووصل‏ إلى 106 أهداف فيها، ليصبح أكثر لاعب مصري وعربي تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ الدورات الأولمبية.

ووصل الأحمر لهذا الإنجاز، بعدما سجل 18 هدفا في دورة أثينا 2004، و24 هدفا في بكين 2008، و27 هدفا بأولمبياد ريو و37 هدفا بنسخة طوكيو الحالية.