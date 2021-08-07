الزمالك يستعيد القمة مؤقتا بثلاثية في المحلة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزًا مستحقا على غزل المحلة، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم السبت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وسجل ثلاثية الزمالك أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، في الدقائق 24، 38، و42 على الترتيب.

بهذه النتيجة اعتلى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مؤقتًا برصيد 64 نقطة، متفوقا على الأهلي بفارق 3 نقاط، في انتظار لقاء المارد الأحمر وسيراميكا الذي يقام حاليا.

وسيفقد الزمالك الصدارة مرة أخرى في حالة فوز الأهلي، بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 32 في المركز الـ 13.

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