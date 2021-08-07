بث مباشر يوتيوب.. الأهلي × سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه لأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا.

ويشهد تشكيل المباراة عودة محمد الشناوي من أجل المشاركة بشكل أساسي، وفي المقابل يبدأ عمرو السولية بعدما تواجد على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".

وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.

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