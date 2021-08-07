عودة الشناوي.. 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الشارقة - اميمة ياسر -
كتب: ضياء السقا
أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري.
ويشهد تشكيل المباراة عودة محمد الشناوي من أجل المشاركة بشكل أساسي، وفي المقابل يبدأ عمرو السولية بعدما تواجد على مقاعد البدلاء وشارك كبديل في المباراة الماضية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة".
وفي الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، محمد شريف.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي لطفي ومحمود وحيد وأيمن أشرف ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي.