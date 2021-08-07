درع المجتمع: ركلة جزاء قاتلة تهدي ليستر اللقب على حساب سيتي

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لندن: تُوّج ليستر سيتي بدرع المجتمع التي يفتتح بها الموسم الكروي في إنكلترا وتجمع سنوياً بين بطلي الدوري الممتاز ومسابقة الكأس، وذلك بفوزه القاتل على مانشستر سيتي 1-صفر من ركلة جزاء على ملعب "ويمبلي" في لندن أمام مدرجات ممتلئة.

وكان الفريقان في طريقهما لخوض ركلات الترجيح قبل أن يرتكب الهولندي ناثان أكي خطأً قاتلاً في المنطقة المحرّمة على البديل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو الذي انبرى لركلة الجزاء بنفسه في الدقيقة 89، وأهدى فريقه الدرع للمرّة الثانية في تاريخه، بعد 1971 على حساب ليفربول 1-صفر، عندما كانت تُعرف باسم الدرع الخيريّة.

وخاض الفريقان مباراة إفتتاح الموسم أمام مدرّجات ممتلئة بعد قرار السلطات السماح بدخول المشاهدين إلى الملاعب.

وكان حوالى 60 ألف متفرّج تابعوا في "ويمبلي" أيضاً المباراة النهائيّة لكأس أوروبا الأخيرة التي جمعت منتخب إنكلترا بإيطاليا وانتهت بخسارة "الأسود الثلاثة" بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفشل سيتي الذي استعاد الموسم الماضي لقب الدوري الممتاز من ليفربول، في إحراز الدرع للمرّة السابعة في تاريخه والثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019.

مشوار الدفاع عن اللقب

ويبدأ فريق المدرّب الإسباني بيب غوارديولا مشوار الدفاع عن لقب الدوري الممتاز الأحد في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب توتنهام، فيما يستهلّ ليستر، الفائز بالكأس الموسم الماضي على حساب تشلسي، مشواره على أرضه باستقبال ولفرهامبتون.

ودفع غوارديولا بتشكيلة رديفة على خلفيّة العودة المتأخّرة لعدد من نجومه لمشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في كأس أوروبا وكوبا أميركا.

وأشرك المدرب الإسباني بعض الأساسيين الذين شاركوا في التحضيرات قبل إنطلاق الموسم أمثال قلب الدفاع البرتغالي روبن دياش ومواطنه جواو كانسيلو وأكي والظهير الأيسر الفرنسي بنجامان مندي والبرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي غوندوغان والمتألّق الجزائري رياض محرز والإسباني فيران توريس، فيما وقف الحارس الأميركي زاك ستيفن بين الخشبات الثلاث للدفاع عن عرين فريقه.

وخاض سيتي اللّقاء على وقع التعاقد مع قائد أستون فيلا جاك غريليش مقابل صفقة محليّة قياسيّة قدّرتها وسائل الإعلام بقيمة 139 مليون دولار، وقد كان متواجداً مع الفريق لكنّه جلس على مقاعد البدلاء حتى الشوط الثاني قبل أن يزج به غوارديولا.

وبعد فرصة أولى لسيتي في الدقيقة 7 من ركلة حرّة لغوندوغان تألّق الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في صدّها، فرض فريق المدرّب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز أفضليّته وهدّد مرمى الحارس ستيفن الذي تألّق في صدّ فرصتين خطيرتين جداً للإسباني أيوسي بيريس (23) ثم لجايمي فاردي بمساعدة القائم (45) قبل أن يطلق الحكم صافرة إنتهاء الشوط الأول.

وتحسّن أداء سيتي إلى حد ما في الشوط الثاني وكان محرز قريباً من افتتاح التسجيل حين انفرد بشمايكل لكنّه سدّد الكرة فوق العارضة (59).

وبعد دخول البرتغالي برناردو سليفا وغريليش، فرض سيتي هيمنته على اللّقاء تماماً في ربع الساعة الأخير لكن من دون فعاليّة، ليدفع الثمن في الوقت القاتل حين أخطأ أكي في السيطرة على كرة معادة إليه، فحاول تدارك الموقف لكنّه ارتكب خطأ في المنطقة المحرّمة على البديل إيهياناتشو، فانبرى لها الأخير بنفسه وسدّدها بنجاح في الشباك (89)، ليهدي فريقه اللّقب.