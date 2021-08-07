شكرا لقرائتكم خبر عن عشرة على عشرة.. زيزو يحقق العلامة الكاملة في ركلات الجزاء مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء بالدقيقة 25 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ28 للدورى، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

ووصل أحمد سيد "زيزو" إلى الهدف السابع مع الزمالك فى الموسم الحالى، ونجح في إحراز 6 أهداف من 6 ضربات جزاء سددها، دون إهدار أي ركلة وسجل زيزو للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما هز شباك أسوان ثم مصر المقاصة.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد الرزاق شيكابالا – أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالى: حراسة المرمى: عمرو شعبان، خط الدفاع: محمد فتح الله، محمد سامي، هشام بلحة، فتحي مبروك، خط الوسط: أحمد عادل، أحمد عيد تمساح، أحمد الندري، خالد الإخميمي، أحمد الشيخ، خط الهجوم: خالد رسلان.