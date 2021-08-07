شكرا لقرائتكم خبر عن أجايي ينهى صيامه عن التهديف مع الأهلي بعد غياب 160 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صيامه عن التهديف في الدوري، بعد تسجيله الهدف الثالث للأحمر في شباك سيراميكا في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد الأهلى والسلام ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى وصوب أجايي الكرة تجاه المرى لترتطم بمدافع سيراميكا وتحول مسارها نحو المرمى.

وعاد أجايي للتهديف بعد 160 يوما حيث كانت أخر أهداف النيجيري الثنائية التي سجلها في مرمى طلائع الجيش يوم 28 فبراير الماضي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 14 وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف فى الهجوم.

ويضم تشكيل سيراميكا:حراسة المرمى:عامر عامر،خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، عبد الله محمود، رجب بكار، طارق سامى،خط الوسط: محمد تونى، كوامى بونسواه، محمد إبراهيم، ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا وفى رصيده 61 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

خاض الأهلي 27 جولة حقق الفوز في 18 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة».

وتعادل في7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز -البنك الأهلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يخوض سيراميكا مباراة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر في 8 مباريات.